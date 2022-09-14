سحب روزنامة الرابطة المحترفة 1 : الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي قمة مباريات الجولة الاولى

وضعت عملية سحب روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي اجريت صباح اليوم الاربعاء بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم الترجي الرياضي حامل اللقب في مواجهة النادي الصفاقسي في مباراة قمة في الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الاولى المقرر انطلاقها يوم 30 سبتمبر الجاري.

وستكون المواجهة حادة في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن نفس المجموعة، بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي من جهة والترجي الرياضي والنادي الصفاقسي من جهة اخرى

وتقام البطولة هذا الموسم بنظام المجموعتين حيث تتالف كل مجموعة من 7 فرق الى جانب مرحلة التتويج ومرحلة تفاذي النزول.

وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى

الملعب التونسي / امل حمام سوسة

النجم الساحلي / اتحاد تطاوين

الترجي الرياضي / النادي الصفاقسي

النادي البنزرتي / معفى

المجموعة الثانية

مستقبل الرجيش / مستقبل سليمان

الاولمبي الباجي / الاتحادي المنستيري

اتحاد بن قردان / اولمبي سيدي بوزيد

النادي الافريقي / معفى