طبربة: غلق الطريق بين طبربة وماطر احتجاجا على نقل تلاميذ من مدرسة خير الدين التونسي الى مدرسة اخرى بسب عدم انتهاء الاشغال

اقدم عدد من الاولياء والتلاميذ على غلق الطريق الرابطة بين طبربة وماطر على مستوى المدرسة الابتدائية خير الدين التونسي، احتجاجا على نقل ابنائهم من السنوات الاولى والرابعة اساسي من تلك المؤسسة الى مدرسة الحبيب ثامر، بسبب عدم انتهاء الاشغال المبرمجة.

واستغرب الاولياء، نقل تلاميذ السنة الاولى وتكبيدهم مخاطر عبور الطريق ومشاق المسافة، وعدم الاسراع بانهاء الاشغال المبرمجة بالمدرسة والتي طال انتظارها وباتت حلما بعد متاعب السنة الدراسية المنقضية، بعد نقل السنوات الخامسة والسادسة اساسي الى مدرسة اخرى، وطالبوا بايجاد حل جذري لمعاناة اطفالهم، والتخلي خاصة عن نقل السنوات الاولى.

من جهتها بينت معطيات المندوبية الجهوية للتربية بالجهة، توقف بناء قاعة عادية بالمدرسة الابتدائية خير الدين التونسي بطبربة والاشغال المبرمجة المتمثلة في هدم وبناء قاعتي تدريس وقاعة اعلامية، المجموعات الصحية، ومدرج وتهيئة فضاء تحضيري والساحة، في نسبة اشغال ناهزت ال50 بالمائة، وذلك بعد انطلاقها في ديسمبر 2021، وذلك نتيجة لتاخر خلاص المقاول من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقد ختمت هذه الوضعية على الادارة، نقلة 223 تلميذا الى المدرستين الابتدائيتين الحبيب ثامر والعهد الجديد بطبربة لتجنب الاكتظاظ وتجاوز نقص القاعات.

وتدخل اعوان منطقة الامن الوطني بمنوبة، لاعادة سير حركة المرور في الاتجاهين، وفض الاحتجاج في انتظار ايجاد حل للاشكال من قبل ادارة المدرسة والمندوبية الجهوية للتربية والتوصل الى اتفاق مع الاولياء.

يشار الى ان معتمدية طبربة، شهدت ايضا صبيحة اليوم الخميس احتجاجا بالمدرسة الابتدائية بالدخيلة، ومنع معلمة من الدخول بدعوى “تعنيفها المستمر للتلاميذ” في السنوات الماضية، حيث لم تفض الجلسة التفاوضية بالمؤسسة الى حل، وقامت المعلمة بتقديم شكوى في الغرض الى مركز الحرس الوطني بطبربة، وفق ماأفاد به مصدر امني لصحفية “وات”