بنزرت: باخرة محملة بـ 27300 طن من السكر الأبيض ترسو غدا بميناء بنزرت

أفاد مدير ميناء بنزرت التجاري، لطفي ساسي، الخميس، بأن الميناء سيستقبل يوم غد الجمعة 16 سبتمبر الجاري، باخرة محملة بـ27300 طن من السكر الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن الباخرة تحمل اسم ” ABK TIGER”، وأن كمية السكر مستوردة من الهند لفائدة الديوان التونسي للتجارة، حيث سيتم إنزال وإفراغ 20 ألف طن بميناء بنزرت، والبقية، أي 7300 طن، سيتم إفراغها بميناء صفاقس.

ولاحظ أنه سيتم اجراء فتحة استثنائية للجسر المتحرك بطلب من مصالح الديوان التونسي للتجارة مع تمام الساعة الثانية ظهرا من أجل السماح للباخرة بالولوج والإرساء بالميناء.

يشار إلى أن مدير ميناء بنزرت التجاري كان أفاد في تصريح سابق بأن الميناء سيستقبل أيضا يوم 24 سبتمبر الجاري باخرة ثانية محملة بكمية من السكر الخام تعادل 24 ألف طن