تتويج هالاند أفضل لاعب في البطولة الانقليزية في أوت

فاز النرويجي المتألق إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بلقب أفضل لاعب في البطولة الانقليزية لكرة القدم خلال شهر أوت الماضي متفوقا في السباق على ثنائي أرسنال غابرييل جيسوس ومارتن أوديغارد وأيضا على مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش.

وتوج هالاند بالجائزة بعد أن أحرز تسعة أهداف خلال خمس مباريات بالبطولة الانقليزية خلال الشهر الماضي في بداية رائعة لمسيرته في إنقلترا.

وحسب أرقام أوبتا فإنه لم يسبق أن أحرز أي لاعب أهدافا أكثر من هالاند خلال شهر واحد في البريميرليغ سوى لويس سواريز لاعب ليفربول السابق الذي هز الشباك 10 مرات في ديسمبر 2013.

وقال هالاند في بيان “أنا سعيد جدا للفوز بهذه الجائزة لأول مرة. إنها بداية موسم هائلة بالنسبة للفريق وأنا أشكر كل من شارك في التصويت”.

وأضاف هالاند “أتمنى أن أستمر في مساعدة الفريق … والمضي قدما في بدايتنا القوية في الموسم”.

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني بين فرق البطولة الإنقليزية برصيد 14 نقطة من أول ست جولات متخلفا بنقطة واحدة عن أرسنال اللندني المتصدر.

وسيحل فريق المدرب بيب غوارديولا ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في الجولة المقبلة غدا السبت.