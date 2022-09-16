سليانة: حجز أكثر من ألفي علبة مشروبات كحولية بالروحية والقبض على 6 أشخاص مفتش عنهم

تمكن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بسليانة، وبالتعاون مع مركز الأمن الوطني بالروحية، مساء اليوم الجمعة، من حجز أكثر من ألفي (2000) علبة مشروبات كحولية بمدينة الروحية.

وذكر مصدر أمني ل”وات” أن قيمتها المالية قدرت بأكثر من 5 ألاف دينار، علما بأن صاحبها كان ينوي ترويجها خارج المسالك القانونية.

وأشار إلى أن صاحبها لاذ بالفرار، وهو من ذوي السوابق العدلية في هذا المجال.

من جهة أخرى، تمكن مركز الأمن الوطني بالروحية من إلقاء القبض على 6 أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة، فضلا عن تحرير 3 عدلية، ومثلها محاضر مرورية ومخالفات مرورية، وحجز سيارة دون وثائق.