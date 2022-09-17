عاجل: الطبوبي يوجه رسالة هامة لسعيد..

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الأزمة السياسية في تونس عميقة.

وأضاف الطبوبي في تصريح لبرنامج “رونديفو 9” على قناة التاسعة مساء امس أنّه يساند النظام الرئاسي كموقف شخصي منه مشيرا إلى أنّ من الضروري التوازن في إسناد الصلاحيات لرئيس الجمهوريّة.

ووجه الطبوبي رسالة لرئيس الجمهورية قائلا ’’ أقول له بأن السياسية هي عبارة عن بحر .. ولديك اليوم مسؤولية تاريخية والمسؤولية الوطنية ملقاة على عاتقتك .. صحيح انك رجل نظيف اليد .. ولديك قيم وقناعاتك .. ولكن السياسة بحر آخر ولا بد من حضور الذكاء السياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس’’.

وتابع في ذات السياق ’’ لديك كل مقومات النجاح شريطة الانفراج السياسي والانفتاح على جميع المكونات لان طبيعة المسؤولية تحتم عليك ذلك’’.