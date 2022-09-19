كمين يطيح بعصابة مختصّة في النشل بجهة الملاسين

على إثر عديد التشكيات الصادرة عن رواد السوق الأسبوعية بالملاسين لتعرضهم للسلب و العنف من قبل ثلاث انفار من سكان الجهة تولت مصلحة مكافحة النشل التحري في الموضوع و بعد التعريف بهويات ذوي الشبهة أمكن بعد كمين محكم من إلقاء القبض على ثلاثة انفار من ذوي السوابق العدلية و قد تم حجز لديهم أدوات الجريمة المتمثل في سكاكين كبار الحجم “سيف” يستغلونها في أعمالهم الاجرامي.

كما تبين ان أحدهم يعرف بكنية ” بنغالو” محل تتبع في 17 منشور تفتيش جميعها من أجل السرقات و العنف.

تم تقديم جميع الأطراف إلى مركز المكان حيث بالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ ومواصلة الأبحاث من قبل الشرطة العدلية السيجومي.