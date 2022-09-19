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كمين يطيح بعصابة مختصّة في النشل بجهة الملاسين

2022/09/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر عديد التشكيات الصادرة عن رواد السوق الأسبوعية بالملاسين لتعرضهم للسلب و العنف من قبل ثلاث انفار من سكان الجهة تولت مصلحة مكافحة النشل التحري في الموضوع و بعد التعريف بهويات ذوي الشبهة أمكن بعد كمين محكم من إلقاء القبض على ثلاثة انفار من ذوي السوابق العدلية و قد تم حجز لديهم أدوات الجريمة المتمثل في سكاكين كبار الحجم “سيف” يستغلونها في أعمالهم الاجرامي.

كما تبين ان أحدهم يعرف بكنية ” بنغالو” محل تتبع في 17 منشور تفتيش جميعها من أجل السرقات و العنف.

تم تقديم جميع الأطراف إلى مركز المكان حيث بالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ ومواصلة الأبحاث من قبل الشرطة العدلية السيجومي.

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