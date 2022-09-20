القبض على شخص بسليانة مفتش عنه من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي”

ألقت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بسليانة، ليلة البارحة، القبض على شخص أصيل جهة “قعفور” مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل “الانتماء إلى تنظيم إرهابي” ومحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

واضاف ذات المصدر، في بلاغ الثلاثاء، أن الدورية حجزت لديه بندقية صيد عيار 12مم دون رخصة مسك وكمية من الخراطيش عيار 12 و 16 وآلة لحشو البارود ودراجة نارية كان يستغلها في التنقلات.

وأذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور بالاحتفاظ به .