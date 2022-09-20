عاجل: سفيان بن فرحات يفجرها ويفضح حركة النهضة..

اكد “الاعلامي والكرونيكور” براديو الديوان اف ام سفيان بن فرحات ان هناك مقاتلين تونسيين التقاهم في سوريا خلال عمل استقصائي أكدوا ان حركة النهضة هي من أرسلتهم للقتال وفق تعبيره.

وبين بن فرحات أنه تحول الى سوريا في اطار عمل استقصائي رفقة كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين.

ونوه بن فرحات الى انه مع كل التخوفات من السلطة لان كل سلطة فيها جانب تعسفي ولكن لا يجب تتفيه القضية لان قيس سعيد يحكم في القضاء مؤكدا ان هناك مسائل اساسية ولا بد من المحاسبة قائلا :احنا عملنا ثورة او ما يسمى بالربيع العربي دون اراقة الدماء ثم وجدنا انفسنا اكثر دولة تصدر الارهابيين..”!