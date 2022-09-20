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بورصة تونس تنهي حصة الثلاثاء على شبه استقرار

2022/09/20 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفلت بورصة تونس حصة، الثلاثاء، على شبه استقرار ليسجل مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” تراجعا طفيفا في حدود 0،03 بالمائة عند مستوى 8124،05 نقطة وسط حجم تداول جملي ضعيف لا تتجاوز قيمته 3،5 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم ، تصدر سهم، الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 5،9 بالمائة (3،420د)، محققا حجم تداول بقيمة 111 ألف دينار.

كما ارتفع سهم ” اينماد” بنسبة 5 بالمائة (7،720د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 22 ألف دينار، علما وأن السهم حقق تطورا، منذ بداية سنة 2022، بنسبة 9،7 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع سهم المعامل الآلية بالساحل، بنسبة 3،8 بالمائة (1،020د)، في حين سجل السهم، منذ بداية سنة 2022، تطورا بنسبة 10،9 بالمائة.

كما انخفض سهم ” إلكتروستار” بنسبة 3،3 بالمائة (0،590د)، مسجلا حجم تداول ضعيف لا تتجاوز قيمته 2 ألف دينار.
واستأثر سهم إسمنت قرطاج بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 718 ألف دينار ما يعادل 21 بالمائة من الحجم الجملي للتداول، علما وأن السهم تراجع بنسبة 2،2 بالمائة (1،800د).

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