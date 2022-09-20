6 ملايين و384 ألفا و755 شخصا يستكملون التلقيح ضد كورونا



استكمل 6 ملايين و384 ألفا و755 شخصا التلقيح ضد كورونا (الجرعة الأولى والثانية) إلى غاية 19 سبتمبر الجاري، حسب البلاغ الدوري لوزارة الصحة حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.

وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة مليونا و244 ألفا و356 شخصا فيما لم يتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الرابعة 68 ألفا و605 شخصا.

ووصل العدد الإجمالي للتلاقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في مارس 2021 إلى غاية 19 سبتمبر الجاري، 13 مليونا و249 ألفا و193 تلقيحا.

وجددت الوزارة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة”ايفاكس” المخصّصة للغرض.