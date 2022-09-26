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حجز أموال بمقر نقابة أمنية: وزارة الداخلية تكشف..#خبر_عاجل

2022/09/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أوضح رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية، اليوم الإثنين، أنّه تمّ العثور على خزنة حديديّة بمقرّ إحدى النقابات الأمنيّة، وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة، تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار نقداً.

وأكد في تصريح لاذاعة موزاييك أنه بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.

كما أبرز بوزغاية أن الأبحاث متواصلة للكشف عن مصدر الأموال المحجوزة.

وشدد على أن عملية الإخلاء جاءت في إطار تنفيذ حكم قضائي استعجالي باتّ، بإشراف رئيس مركز الأمن العمومي بباب بحر وعدل منفذ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ليس لها أي علاقة تذكر بالموضوع.

وفي السياق ذاته، أن الوزارة قامت بدايةً من الشهر الحالي بمنع الاقتطاعات الشهرية المباشرة من أجور الأمنيين لفائدة النقابات الأمنية، قائلاً إن هذا القرار لاقى إستحسان الأمنيين.

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