هام: هذه قائمة الوثائق المستوجبة للترشح للانتخابات التشريعية القادمة..

نشرت الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء قائمة الوثائق المستوجبة لاعداد ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر 2022 والاجراءات الواجب اتباعها للغرض

وبينت الهيئة في بلاغ اصدرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل فايسبوك، انه بإمكان الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات التشريعية ، الشروع في اعداد ملفات ترشحهم استعدادا لايداعها لدى الهيئات الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا بداية من يوم 17 اكتوبر المقبل الى 24 من نفس الشهروفقا للرزنامة التي تم وضعها.

ويتضمن مطلب الترشح وجوبا حسب بلاغ الهيئة:

– مطلب ترشح وفق الانموذج المعد من الهيئة والمنشور على صفتحتها الرسمية على الفايسبوك وموقعها الرسمي يتضمن التنصيصات الوجوبية.

-تصريحا على الشرف ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة الشروط وصحة البيانات المقدمة مع اشتراط التعريف بامضاء المترشح في صورة عدم حضوره شخصيا (طبق الانموذج المعد من الهيئة)

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او جواز سفر ساري المفعول، ومضمون ولادة لم يمض على اصداره ثلاثة اشهر، وصورة شمسية حديثة وفق المعايير المعتمدة لبطاقة التعريف الوطنية.

-بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية لم يمض على تاريخ اصدارها اكثر من ثلاثة اشهر او وصل ايداع مطلب الحصول عليها لدى المصالح المعنية.

-وصلا في خلاص الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية يسلم من القباضة المالية، وشهادة في ابراء الذمة من الاداءات البلدية او شهادة في عدم ترسيم عقار على جدول التحصيل تسلم حسب الحالة من القباضة البلدية او من رئيس الجماعة المحلية مرجع نظر اقامة المترشح وذلك بالنسبة للمترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل.

-شهادة اقامة تسلم من السلط الامنية المختصة ترابيا لم يمض على تاريخ اصدارها اكثر من ثلاثة اشهر بالنسبة للمترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل.

-نسخة من بطاقة قنصلية سارية المفعول بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج.

-موجزالبرنامج الانتخابي للمترشح، وقائمة اسمية للمزكين مصحوبة باربعمائة تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المترشح عنها نصفها من النساء وربعها على الاقل من الشباب دون سن 35 معرف عليها بالامضاء لدى ضابط الحالة المدنية او لدى اعوان الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا وذلك طبقا للانموذج المعد من هيئة الانتخابات.

واضافت الهيئة في بلاغها انه بالنسبة للمترشحين من اعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والولاة والمعتمدين الاول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والائمة ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، يشترط ان يتضمن مطلب الترشح، نسخة مطابقة للاصل من قرار قبول الاستقالة او التقاعد او ما يثبت انتهاء المهام، وشهادة من السلط الادارية المعنية تفيد مكان العمل في السنة السابقة لتقديم مطلب الترشح.

يشار الى ان الفترة الانتخابية التشريعية قد انطلقت يوم 25 سبتمبر وذلك تطبيقا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022

وقد انطلقت هذه الرزنامة يوم 21 سبتمبر، بعملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية كما حددت الحملة الانتخابية، خلال الفترة من 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه 17 ديسمبر هو يوم الاقتراع.