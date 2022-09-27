مؤسسة عبد الوهاب بن عياد: فتح باب الترشحات لأبحاث العلوم الصحية

تهدف الجائزة الخاصة بمؤسسة عبد الوهاب بن عياد للبحث في العلوم الصحية إلى تعزيز وتشجيع البحوث الأساسية والتطبيقية و / أو السريرية في مجال صحة الإنسان من خلال منح قيمة 30.000 دينار سنويًا قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

الهدف من الجائزة هو تمويل عمل الباحث الشاب الذي يلبي الاحتياجات الوطنية الحالية في مجال صحة الإنسان ، ويضع الأساس للبحث في المجالات ذات القيمة المضافة العالية من أجل زيادة كل فرص النجاح والتأثير العلمي على المواطن والمستوى الوطني و في النطاق الدولي.

هدفنا :

– يجب أن يكون المتقدمون قد أكملوا جزءًا من دراستهم الجامعية أو كلها (أطروحة أو ماجستير) في إحدى الجامعات التونسية.

– المرشحون ، أشخاص طبيعيون ، هم أطباء وصيادلة وأطباء أسنان و / أو علماء أحياء و / أو أطباء بيطريون يشاركون في مجال البحوث الصحية (البحوث الأساسية أو التطبيقية أو السريرية).

– يجب أن يكون المتقدمون أقل من 45 عامًا في تاريخ تقديم الطلب.

– يجب أن يكون المرشحون منتسبين إلى وحدة أو معمل بحث أو مركز تحقيقات سريرية معترف به من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية (MESRS).

– يجب أن يكون موضوع البحث المقترح في مجال البحوث الأساسية أو التطبيقية أو السريرية في صحة الإنسان.

التقديم عبر:

الموقع: www.faba.com.tn

صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/Fabatn

البريد الإلكتروني: dotsante@fondation-aba.org

تم إنشاء مؤسسة عبد الوهاب بن عياد في عام 2019 ، وهي مبادرة تهدف إلى إدامة عمل عبد الوهاب بن عايد ، مؤسس مجموعة بولينا

وكان حبه لتونس ، وتراثها ، وتاريخها ، وإدراكه للإمكانيات الهائلة للشباب التونسي وضرورة المساهمة في تعزيزها ، العناصر المكونة لهذه المؤسسة.