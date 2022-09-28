هام: نحو احداث مشروع سكني يشمل بناء 15200 مسكن لـ76 ألف ساكن..

من المنتظر أن تشرع الوكالة العقارية للسكنى، بعد استيفاء الترتيبات اللازمة، في إحداث منطقة تدخل عقاري بمنطقة الحسيان ببلدية قلعة الأندلس.

ووفق معطيات تحصلت عليها “وات” من بلدية قلعة الأندلس، فإن منطقة التدخل المقترحة تقع داخل حدود بلدية قلعة الأندلس على مسافة 10 كم من المدينة و11 كم من مدينة أريانة و18 كم من وسط مدينة تونس وهي محاذية لمثال التهيئة العمرانية لبلدية رواد، ويحدها شمالا وشرقا مشروع المرفأ المالي وغربا الطريق المحلية 533 الرابطة بين رواد وقلعة الأندلس وجنوبا تجمعات سكنية راجعة بالنظر لبلدية رواد.

وحسب المشروع المقترح من الوكالة العقارية للسكنى، فستمكن منطقة التدخل العقاري من بناء 15200 مسكن تضم 76 ألف ساكن، وسيتم تخصيص 100 هك للسكن الجماعي ومتعدد الوظائف لبناء 10.000 مسكن لفائدة 50000 نسمة إضافة إلى 130 هك مخصصة للسكن الفردي تمكن من بناء 5200 مسكن لفائدة 26000 ساكن، في حين سيتم تخصيص بقية المساحات لإحداث مناطق خضراء ومرافق وتجهيزات وطرقات.

وتتيح الدراسات المنجزة للمشروع، إمكانية توسيع مجال تدخل الوكالة العقارية للسكنى ليشمل 812 هكتارا، وذلك بعد القيام بدراسة جدوى من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات تأخذ بعين الإعتبار مشروع المطار الجديد المبرمج إنجازه في هذه المنطقة وتأثيره على المناطق المجاورة بما في ذلك منطقة التدخل العقاري الحسيان.

وكانت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، أشرفت بتاريخ 29 أوت 2022، على جلسة عمل بولاية أريانة خصصت للنظر في مشروع إحداث منطقة التدخل العقاري الحسيان بحضور الأطراف المعنية ومن بينها الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان بأريانة ورئيس بلدية قلعة الأندلس وممثلين عن ديوان الطيران المدني والمطارات.