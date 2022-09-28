“براكاج”: منحرفون يقتحمون مدرسة اعدادية..#خبر_عاجل

على اثر تقديم مدير مدرسة إعدادية بجهة الكبارية بشكاية من أجل تعمد عدد 03 أشخاص اقتحام المؤسسة التربوية محدثين الهرج والتشويش في صفوف التلاميذ كما حاولوا سلبهم أموالهم، وبمحاولته منعهم تم الاعتداء عليه بالعنف المعنوي ثم لاذوا بالفرار.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالكبارية وبتمشيط المكان أمكن القبض ذوي الشبهة (من مواليد 2008, 2006 و2004) والذين بعرضهم على المدير تعرف عليهم من الوهلة الأولى وبتفتيش أحدهم تم العثور بحوزته على آلة حادة “موس” تم حجزها لفائدة البحث.

بسماع ذوي الشبهة اعترافوا بكل ما نسب إليهم، كما تبين تورط أحدهم في قضية “السرقة من داخل محل سكني”.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ بهم من أجل “اقتحام مؤسسة تربوية وإحداث الهرج والتشويش وهضم جانب موظف عمومي بالقول وحمل سلاح أبيض” والأبحاث متواصلة .