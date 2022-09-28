توننداكس ينهي حصة الاربعاء متقدما بنسبة 2ر0 بالمائة

بعد تسجيل ارتفاع لأربع حصص متتالية أنهى “توننداكس” حصّة، الأربعاء، متقدما بنسبة 2ر0 بالمائة، مدركا النقطة 630ر6، وسط حجم تداول بقيمة 8ر18 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

واحتل سهم بنك تونس والامارات صدارة قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد سعره بنسبة 4ر4 بالمائة لتبلغ قيمته 630ر0 دينار،دون تسجيل اي مبادلات على السهم.

وتطوّر سهم مجمع تواصل القابضة، بدوره، بنسبة 1ر4 بالمائة وأقفل عند سعر 020ر1 دينار، في ظل مبادلات بقيمة 19 الف دينار.

في المقابل، تدحرج سهم الشركة العصرية للخزف، بنسبة 2ر3 بالمائة وأقفل في حدود 910ر0 دينار، وسط مبادلات بقيمة 70 الف دينار.

وتقهقر سهم تامينات مغربية بنسبة 5ر2 بالمائة، وبلغ مستوى 010ر55 دينار، في ما لم تتجاوز المبادلات على السهم بنسبة 11 ألف دينار.

وتحصل سهم الاتحاد الدولي للبنوك على نصيب الاسد خلال الحصة، مستحوذا على معاملات بقيمة 1ر11 مليون دينار اي حوالي 59 بالمائة من المبادلات الجملية للحصة، وأقفل السهم على ارتفاع بنسبة 4ر0 بالمائة (800ر19 دينار).