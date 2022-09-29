سيدي حسين: رشق 3 حافلات بالحجارة واحتجازها واصابات في صفوف الركاب..#خبر_عاجل

عمد عدد من المواطنين، صباح اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، في مستوى محطة 25 جويلية بسيدي حسين إلى رشق 3 حافلات تعمل على الخط 33 و33 أ بالحجارة مما تسبب في تهشيم عدد من اللوحات البلورية مختلفة الأحجام و إصابة راكبين إثنين ثم احتجاز الحافلات قبل أن يتم السماح لها لمواصلة السفرات، وفق بلاغ صادر عن شركة النقل بتونس

وأشارت الشركة إلى قيام عدد من المواطنين في مستوى حي شاكر ببرج الطويل باحتجاز حافلة عادية وأخرى مزدوجة تعملان على الخط 62 أ قرابة الساعتين والنصف.

ودعت شركة النقل بتونس المواطنين إلى تجنّب هذه الاعتداءات مؤكدة سعيها إلى تأمين سفراتها وضمان سلامة حرفائها وأعوانها.

وأكدت أن النقص الحاصل في عدد السفرات سيتم تلافيه من خلال برنامج تأهيل الأسطول ودعمه خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية.