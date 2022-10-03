انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 7 اكتوبر الجاري

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان موعد الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2022-2023 سيكون يوم الجمعة 7 اكتوبر الجاري وستجرى مباريات الجولة الافتتاحية بمجموعتيها الاولى و الثانية انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا وفقا للبرنامج الاتي :
الجمعة 7 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش-مستقبل سليمان
المجموعة الاولى
السبت 8 اكتوبر 2022
ملعب الشابة
هلال الشابة-النادي البنزرتي
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي-اتحاد تطاوين
ملعب هادي النيفر بباردو
الملعب التونسي-امل حمام سوسة