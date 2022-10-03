جامعة التعليم الأساسي تطالب بتحسين القدرة الشرائية للمدرسين وصرف مستحقاتهم وإنهاء التشغيل الهش

“هيونداي” تونس مصنفة “الشركة التي تحترم حقوق المستهلك”..

صادم: فتاة تتعرض للاغتصاب بينما كانت تعاين شقة للكراء..#خبر_عاجل

عاجل: حادث بين سيارة نقل ريفي وسيارة رباعية الدفع..وهذه حصيلة الاصابات..

انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 7 اكتوبر الجاري

2022/10/03 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان موعد الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2022-2023 سيكون يوم الجمعة 7 اكتوبر الجاري وستجرى مباريات الجولة الافتتاحية بمجموعتيها الاولى و الثانية انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا وفقا للبرنامج الاتي :

الجمعة 7 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش-مستقبل سليمان

المجموعة الاولى
السبت 8 اكتوبر 2022
ملعب الشابة
هلال الشابة-النادي البنزرتي
ملعب حمام سوسة
النجم الساحلي-اتحاد تطاوين
ملعب هادي النيفر بباردو
الملعب التونسي-امل حمام سوسة

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn