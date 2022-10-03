انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 7 اكتوبر الجاري

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان موعد الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2022-2023 سيكون يوم الجمعة 7 اكتوبر الجاري وستجرى مباريات الجولة الافتتاحية بمجموعتيها الاولى و الثانية انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا وفقا للبرنامج الاتي :

الجمعة 7 اكتوبر 2022

المجموعة الثانية

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-اولمبيك سيدي بوزيد

ملعب خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش-مستقبل سليمان

المجموعة الاولى

السبت 8 اكتوبر 2022

ملعب الشابة

هلال الشابة-النادي البنزرتي

ملعب حمام سوسة

النجم الساحلي-اتحاد تطاوين

ملعب هادي النيفر بباردو

الملعب التونسي-امل حمام سوسة