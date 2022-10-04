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تسجيل 143 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المترواحة بين 26 سبتمبر الماضي و02 أكتوبر الماضي

2022/10/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة المتراوحة بين 26 سبتمبر الماضي و02 أكتوبر الجاري وذلك بعد إجراء 4058 تحليلا مخبريا لتصل نسبة التحاليل الايجابية 3,5 بالمائة.

وبلغ عدد الوفيات المصرح بها جراء الفيروس كورونا خلال ذات الفترة، 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 29.254 حالة وفاة، وفق آخر تحديث نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الصحة.

وبالنسبة إلى حالات الإيواء الجديدة للمرضى بالفيروس داخل المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة فقد بلغت خلال الفترة المذكورة 07 حالات جديدة، في حين تعافى 351 شخصا من الإصابة بالفيروس.

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