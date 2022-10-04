سيدي بوزيد: حجز 1176 قارورة مياه معدنيّة من أجل عدم توفّر شروط ممارسة التجارة في صاحبها

حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، 1176 قارورة مياه معدنية سعة لتر ونصف على متن شاحنة على مستوى مدخل مدينة سيدي بوزيد، بحسب المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد مبروك عبادة.

وأوضح عبادة، في تصريح لـ”وات”، أنّ عملية الحجز تأتي على إثر التعذّر على صاحب الشاحنة الاستظهار بأية وثيقة تثبت شرعية ممارسته لنشاط بيع المياه المعدنية بالجملة.

وبيّن انه تمّ تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020، فضلا عن إعادة تسويق الكميات المحجوزة بالمسالك القانونية، واستكمال إجراءات إيداع قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.