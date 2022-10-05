بسام الطريفي يوجه رسالة هامة لوزير الداخلية توفيق شرف الدين..

6 ملايين و385 ألف شخص استكملوا الى حدود يوم 3 أكتوبر الجاري تلاقيحهم ضد كورونا

العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في هذه الدولة..

من بينهم امام مسجد: يمارسون الدعارة في مركز تدليك..وهذه التفاصيل..

عاجل: مقاطعة تغطية الانتخابات التشريعية واردة..محمد السعيدي يوجه رسالة هامة لسعيد وبودن..

2022/10/05 أهم الأخبار, مجتمع, هاجر كريمي

اعلن كاتب عام الجامعة العامة للاعلام محمد السعيدي اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن جملة من التحركات النضالية ستنطلق بوقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة يوم 13 اكتوبر الجاري للمطالبة بانقاذ المؤسسات الاعلامية المصادرة.

واكد السعيدي انه في حال رفض الحكومة مد يد الحوار لايجاد حلول لانقاذ المؤسسات الاعلامية المصادرة ستخوض الهياكل المهنية جملة من التحركات التصعيدية قد تصل لمقاطعة تغطية الانتخابات التشريعية القادمة.

ودعا السعيدي كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن الى انقاذ هذه المؤسسات والاستماع الى مقترحات اهل القطاع لايجاد حلول جذرية وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn