عاجل: مقاطعة تغطية الانتخابات التشريعية واردة..محمد السعيدي يوجه رسالة هامة لسعيد وبودن..

اعلن كاتب عام الجامعة العامة للاعلام محمد السعيدي اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 خلال ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن جملة من التحركات النضالية ستنطلق بوقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة يوم 13 اكتوبر الجاري للمطالبة بانقاذ المؤسسات الاعلامية المصادرة.

واكد السعيدي انه في حال رفض الحكومة مد يد الحوار لايجاد حلول لانقاذ المؤسسات الاعلامية المصادرة ستخوض الهياكل المهنية جملة من التحركات التصعيدية قد تصل لمقاطعة تغطية الانتخابات التشريعية القادمة.

ودعا السعيدي كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن الى انقاذ هذه المؤسسات والاستماع الى مقترحات اهل القطاع لايجاد حلول جذرية وفق تعبيره.