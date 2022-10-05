سيدي بوزيد: البنك التونسي للتضامن يتدخل في تمويل 301 مشروع

بلغ عدد المشاريع التي ساهم البنك التونسي للتضامن بسيدي بوزيد في تمويلها منذ مطلع السنة الجارية الى موفى شهر سبتمبر الماضي، 301 مشروع بكلفة جملية ناهزت ال3 فاصل 2 مليون دينار، وهو ما سيمكن من توفير 452 موطن شغل، وذلك حسب ما أكده رئيس فرع البنك كمال عبد اللاوي ل”وات”.

ووجهت هذه القروض لتمويل قطاع الخدمات بدرجة اولى، ثم المهن الصغرى فالصناعات التقليدية وأخيرا الفلاحة، وفق ذات المصدر.

وبين اللاوي ان فرع البنك التونسي للتضامن، قام بتوجيه 166 قرضا في إطار مساعدة المؤسسات المنتصبة على مجابهة اثار جائحة “كوفيد 19”.