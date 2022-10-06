انتشال جثة امرأة بسواحل جربة..وهذه التفاصيل..

أكد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، اليوم الخميس 06 أكتوبر 2022، العثور يوم أمس الأربعاء على جثة امرأة بسواحل جربة من المرجح أن تكون من بين الـ 18 مهاجرا سريا الذين فقدوا منذ أسبوعين ومن بينهم رضيعة.

وقال عبد الكبير إن هناك عائلة أكدت أن الفقيدة ابنتها وكانت على نفس المركب لكنه لا يمكن التأكد من ذلك نهائيا إلا بعد تصريح الطب الشرعي الذي سيعاين الجثة المتحللة.

واضاف عبد الكبير في تصريح لراديو إي أف أم إن المجموعة خرجت من منطقة السواحل بجرجيس وتضم 4 نساء ورضيعة والبقية شباب تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاما وتم فقدانهم في ميناء الكتف.