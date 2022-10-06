قفصة: إنجاز 776 عمليّة تحيين للناخبين وإمضاء 905 تزكيات لفائدة مترشّحين محتملين للإنتخابات البرلمانية المقبلة

بلغ عدد عمليات تحيين الناخبين المسجلين بالدوائر الإنتخابية بولاية قفصة، والمنجزة منذ إنطلاق عمليّة التحيين يوم 26 سبتمبر المنقضي، 776 عملية أنجزتها الهيئة الفرعية للإنتخابات إستعدادا للإنتخابات التشريعيّة المقرّرة ليوم 17 ديسمبر المقبل.

وتتيح عمليّة التحيين، التي ستسمرّ إلى غاية يوم 13 أكتوبر المقبل، للناخبيين المسجلين آليا أو إراديا بولاية قفصة، والبالغ عددهم أكثر من 280 ألف ناخب وناخبة موزّعين على أربع دوائر إنتخابية، من تحيين مراكز إقتراعهم أو دوائرهم الإنتخابية الجديدة حسب عنوان إقامتهم الفعلي.

وحسب رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بقفصة، محمد الشريف، فقد ركّزت الهيئة، منذ إنطلاق عمليّة التحيين، أكثر من 40 مكتب تحيين موزّعا بين مقرّ الهيئة بمدينة قفصة، ومقرّات المعتمديات والبلديات، ومكاتب البريد، وعدد من المساحات التجارية الكبرى، ومقرّات بعض الإدارات مثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومحطّة النقل البرّي، ويعمل بمختلف هذه المكاتب 50 عونا مكلّفا بالتحيين تلقّوا في فترة سابقة تكوينا في الغرض.

من ناحية أخرى، وإستعدادا لمرحلة قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية المقبلة، والتي ستكون خلال الفترة الممتدّة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، سجّلت الهيئة الفرعية للإنتخابات بقفصة، منذ إنطلاق عمليّة إمضاء التزكيات وإلى حدود أمس الإربعاء، 905 تزكيات لفائدة عدد من الراغبين في خوض منافسة الظفر بمقعد في البرلمان القادم، وذلك دون إحتساب التزكيات التي قام أصحابها بإمضائها لدى ضبّاط الحالة المدنية ببلديات الولاية.

وركّزت الهيئة الفرعية بقفصة 13 عونا بمختلف معتمديات الولاية مكلّفين بالتعريف بالإمضاء على تزكيات المترشحين للإنتخابات، باعتبار أن ملفّ الترشّح لإستحقاق يوم 17 ديسمبر المقبل يقضي بأن يتحصّل أي مترشّح وجوبا على قائمة إسمية للمُزكّين لترشّحه تضمّ 400 تزكية من الناخبين المُسجلين في الدائرة الإنتخابية المُترشّح عنها، نصفها من النساء و رُبعها على الاقلّ من الشباب دون سنّ 35، على أن تكون إمضاءات المُزكّين مُعرّفا بها لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى أعوان الهيئة الفرعية للإنتخابات.

وتنقسم ولاية قفصة إلى أربع دوائر إنتخابية هي دائرة قفصة الجنوبية، ودائرة قفصة الشمالية وسيدي عيش والقصر وزانوش، ودائرة الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر، ودائرة القطار وبلخير والسند، وسوف يختار ناخبو كلّ دائرة من هذه الدوائر عضوا واحدا سوف يُمثّلهم في مجلس نواب الشعب القادم، ليكون بذلك عدد نواب ولاية قفصة في هذا المجلس 4 نواب.

ويبلغ عدد الناخبين المُسجلين بولاية قفصة، حسب آخر تحييين للسجل الإنتخابي أجرته الهيئة الفرعية الإنتخابية في شهر جويلية المنقضي، 280 ألفا و 113 ناخبا وناخبة.