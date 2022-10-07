توننداكس يتراجع الجمعة بنسبة 7ر0 بالمائة وسط تداولات في حدود 7ر3 مليون دينار

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الجمعة عند الاغلاق بنسبة 7ر0 بالمائة مدركا مستوى 5ر8109 نقطة في حين سجلت السوق تداول زهاء 7ر3 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

واستحوذت شركة المنتوجات الصحية “ليلا” على مليون دينار من تداولات السوق علما وان سهم الشركة اغلق على ارتفاع بنسبة 6ر2 بالمائة الى مستوى 500ر9 دينار.

وتصدر سهم السكني، قائمة الارتفاعات، بنسبة 4ر4 بالمائة ليقفل على سعر 850ر2 دينار في حين حقق سهم الاتحاد الدولي للبنوك ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة ليصل الى 300ر21 دينار.

وتراجع سهم سمارت تونس بنسبة 3ر5 بالمائة ليقفل الجلسةعلى سعر 700ر19 دينار في حين فقد سهم بولينا 17ر4 بالمائة لينهي الجلسة على سعر 200ر9 دينار