تغييرات منتظرة: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أن تغييرات منتظرة خلال هذا اليوم مع تداول بين فترات صحو وفترات ممطرة.

أمطار محليا رعدية ممكنة صباحا بعدد من المعتمديات الشرقية للشمال والوسط وأجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات، وفي فترة ما بعد الظهر توقع المعهد ظهور خلايا رعدية غرب البلاد ترافقها أمطار متفرقة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة، ثم تتنقل شرقا وتكون مؤقتا غزيرة.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 29 و33 ببقية مناطق البلاد.

أما الرياح فتكون ضعيفة إلى معتدلة لا تتجاوز سرعتها 30 كلم/س والبحر قليل الاضطراب عموما.