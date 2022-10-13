البريد التونسي يصدر طابعا بريديا حول الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي

يصدر البريد التــونسي يوم، غد الجمعة، طابعا بريديا بهدف تعزيز التوعية لدى النساء، بأهمية الوقاية والتقصّي المبكر لسرطان الثدي والتأكيد على الدور الهام للفحص الذاتي المنتظم وللفحص السريري السنوي للمساهمة في تشخيص المرض والحدّ من خطورته.

ولفت البريد التونسي، في بلاغ نشره الخميس، إلى أن هــذا الطـــابــع البريدي والمنتـــوجات المتصلـــة به تعرض للــبيع اِبتـداء من يــوم غد الجمعة 14 أكتوبر2022، بجميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكن اقتنـاؤه عــن بــعــد عبــر الأنتـــــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.

يذكر أن تونس تحتفـــل هذه السنــة بشهر أكتوبر الـــوردي تحت شعــار “سرطـــان الثّدي: قد ما تفيق بيه بكري قد ما يكون شفاك أسهل”.