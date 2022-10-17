وزير الداخلية يؤكد لوفد أمريكي حرص الوزارة على إنجاح انخراط تونس في الالتزام الدولي للتصدي للإرهاب

شكّلت علاقات الشراكة “المتمّيزة” بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، في كافة الميادين وسبل مزيد دعمها، خاصّة في مجال التعاون الثنائي بين وزارتي الداخليّة في البلدين والمجالات ذات الإهتمام المشترك، أبرز محاور اللقاء الذي جمع توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، بكريستوفر ليمونت، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.

وجاء في بلاغ صادر اليوم الإثنين، عن الداخلية، أن هذا اللقاء الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي، تطرّق كذلك إلى حرص الوزارة على “العمل على القطع مع الفساد ومكبّلات الأمن الجمهوري وعلى تكريس العمل النقابي وعلوية القانون والمساواة أمام القانون والمحافظة على المال العام وحياد الإدارة وإنجاح الانخراط في الالتزام الدولي للتصدي للإرهاب، فكرا ونشاطا وتمويلا، وذلك انتصارا للديمقراطية وللمبادئ الكونية لحقوق الانسان والحريات العامة والفردية”.

يُذكر أن هذه المحادثة جرت بالخصوص بحضور القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بتونس، ناتاشا فرانشيسكي ومساعدة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية، ميغان دوهرتي والوفد المرافق.