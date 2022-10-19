تطاوين: ارتفاع عدد ملفّات الترشّح للانتخابات التشريعيّة إلى 7 ملفّات

ارتفع، اليوم الاربعاء، عدد ملفّات الترشّح للانتخابات التشريعيّة المودعة لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بتطاوين الى 7 ترشّحات في الدوائر الثلاث الانتخابية للجهة وجميعها لمرشحين ذكور، فيما تجاوز عدد التزكيات 6 آلاف تزكية، حسب ما ذكره مصدر مسؤول من الهيئة الفرعية للانتخابات لـ”وات”.

ومتابعة لسير عملية تقديم الترشحات في يومها الثالث، عاين عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمود الواعر، صباح اليوم عمل مختلف مكونات منظومة تلقى الترشحات بالفضاء الموضوع على ذمة الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية تطاوين بالقاعة الرياضية المغطاة كمال عبدالطيف، واطلع على مختلف مراحل هذه العملية التي تجرى في ظروف عادية دون ضغط ولا عوائق، وفق تصريحه لـ”وات”.

وقال الواعر إن النطاق الترابي للمترشحين صغير مقارنة بالانتخابات السابقة رغم تزايد عدد الدوائر الانتخابية، مؤكدا استعداد الهيئة العليا وقبلها الهيئة الفرعية لمتابعة وسير مختلف مراحل هذه الانتخابات التشريعية التي ستكون ايسر، حسب رايه، من حيث التمويل الذي سيحدّد سقفه أمر رئاسي ينتظر اصداره قريبا، وفق تأكيده.

اما بخصوص الضغط المتوقع على المركز اواخر الاسبوع مع قرب نهاية الاجل لتقديم الترشحات، شدّد الواعر على استعداد الهيئة الفرعية لذلك وايضا الهيئة العليا المستقلة للدعم وتوفير الوسائل المادية والبشرية المطلوبة.

يذكر أن الهيئة الفرعية للانتخابات وضعت 24 عونا لتلقى الترشحات ودعمتهم بـ01 ممن اعوانها، فيما يبلغ عدد المترشحين المحتملين حوالي ثلاثين منهم امراتان فقط واحدة بالدائرة الانتخابية تطاوين الصمار بني مهيرة، والثانية بالدائرة الانتخابية رمادة ذهيبة، ولم يتقدّم الى حد الان اي مترشح في الدائرة الانتخابية غمراسن البئر الاحمر تطاوين الجنوبية، حسب ذات المصدر.