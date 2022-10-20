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مجلس الجامعات يتابع سير الدروس بالمؤسسات الجامعية ويدرس تركيز منصة رقمية لدعم الإحاطة النفسية للطلبة

2022/10/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

متابعة سير الدروس بالمؤسسات الجامعية ووضعية التصرّف في حجم فرق التدريس وكذلك تركيز منصة رقمية لدعم الإحاطة النفسية للطلبة كانت أبرز المحاور التي تناولها مجلس الجامعات المنعقد مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس الجامعات الذي أشرف عليه وزير التعليم العالي منصف بوكثير نظر أيضا في مشروعي أمرين حول ضبط مهام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث التي تكتسي صبغة علمية وتكنولوجية وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها.

كما تطرّق المجلس إلى موضوع التأهيل الجامعي (تأهيل المؤسسات الجامعية لإسناد التأهيل الجامعي وإسناد التأهيل الجامعي للمدرّسين الجامعيين) وكذلك مسألة ضبط شروط ومقاييس إسناد صفة أستاذ متميّز.

وتداول أعضاء المجلس مسألة التسجيل الاستثنائي بالنسبة لطلبة السنوات الأولى المسجّلين في الشهادة الوطنية للإجازة خلال السنة الجامعية 2019-2020.

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