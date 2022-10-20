كسوف جزئي للأرض يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

ستشهد الأرض كسوفا جزئيا يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، ويهم الكسوف كل من أوروبا وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا.

وسيتم مشاهدة المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي بغرب سيبيريا، حيث أن القمر سيحجب حوالي 86 بالمائة من القرص الظاهري للشمس ويدوم هذا الكسوف في كل مراحله حوالي أربع ساعات و4 دقائق.

وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ أصدره، الخميس، أنه يمكن للبلاد التونسية متابعة الكسوف الجزئي في كامل أنحاء البلاد، ومشاهدة القمر وهو يحجب حوالي 7،5 بالمائة من القرص الظاهري للشمس كأقصى حد.

ويدوم الكسوف الجزئي بالبلاد التونسية بين ساعة و33 دقيقة في أقصى الشمال و32 دقيقة في أقصى الجنوب.

وسيكون بداية الكسوف الجزئي في تونس الكبرى على الساعة 10 و41 دقيقة وأقصى الكسوف على الساعة 11 و24 دقيقة ونهاية الكسوف الجزئي على الساعة 12 و8 دقيقة، أما في بقية المناطق فيتراوح توقيت الكسوف الجزئي بين الساعة 10 و57 دقيقة و10 41 دقيقة والكسوف الأقصى بين الساعة 11 و25 دقيقة و11 و30 دقيقة.

ولفت المعهد، في البلاغ ذاته، إلى أنه سيقوم بتغطية الكسوف الجزئي من خلال بث مباشر على صفحته الرسمية بالفايسبوك.