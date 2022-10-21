محمد التليلي منصري: عدم تسجيل ترشحات للانتخابات التشريعية ب5 دوائر بالخارج الى حد الان

اكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وناطقها الرسمي محمد التليلي منصري خلال الزيارة الميدانية التي اداها صباح اليوم الخميس الى مركز قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بالقاعة المغطاة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي، ان الاشكال الذي من الممكن تسجيله في الترشح للانتخابات التشريعية يتعلق فقط بالدوائر الانتخابية بالخارج، حيث تم الى حد اليوم تسجيل عدد من الترشحات ب5 دوائر انتخابية فقط من بين 10 دوائر بالخارج

واضاف المصدر ذاته انه من الناحية النظرية فانه من الممكن تسجيل عدم الترشح ببعض من هذه الدوائر وهو ما يقتضي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجراء انتخابات جزئية بهذه الدوائر بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرا الى ان فرض 400 تزكية بالخارج كان يمثل امرا تخوفت منه الهيئة العليا وهو ما حصل الى حد الان، وفق قوله.

كما بين المنصري ان وجود 46 دولة بالخارج ب5 قارات، وما في ذلك من بعد جغرافي، ناهيك عن وجود بعض الدوائر ببعض الدول الافريقية، قد لا يمكن عدد الجالية بها من جمع التزكيات المطلوبة، هو ما يمثل الصعوبة المطروحة، معربا عن الامل في ان تشهد الايام المتبقية من المرحلة الثانية من المسار الانتخابي تقدم، على الاقل، مترشح بكل دائرة من هذه الدوائر

وفي ذات السياق، اكد محمد التليلي منصري انه تم الدخول في المرحلة الثانية من المسار الانتخابي عبر الشروع في قبول الترشحات من 17 الى 24 اكتوبر، وهي المرحلة الاهم في المسار ككل، على حد تعبيره، حيث يتوقف عليها نجاح الانتخابات ككل، وهو ما جعل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقرر القيام بزيارات ميدانية لكافة الهيئات الفرعية للوقوف على بعض الاشكاليات والنقائص والعمل على حلها سريعا، مثمنا التسهيلات التي لمسها من قبل الدولة لهذه الهيئات خاصة من الناحية اللوجستية وتوفير القاعات الرياضية

كما اكد المصدر ذاته ان المؤشر الداخلي يبين ان كافة الدوائر الانتخابية بالداخل ستكون بها ترشحات للانتخابية التشريعية خاصة في ظل الموجة الكبيرة للتزكيات المسجلة الى حد الان، وفق قوله.

ومن ناحيته، اكد المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبد الجبار جديد ل”وات” انه قد تم الى حد الان تقديم 7 ترشحات للانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية الثلاث بولاية قبلي تنقسم الى 6 ترشحات (ذكور) وترشح نسائي واحد، وهي تنقسم الى 4 ترشحات بالدائرة الانتخابية الفوار رجيم معتوق اضافة الى تقدم مترشحين اثنين بالدائرة الانتخابية بدوز ومترشح واحد بالدائرة الانخابية قبلي سوق الاحد

واضاف جديد ان عملية التعريف بالامضاء على التزكيات متواصلة بالمقر المركزي للهيئة الفرعية بقبلي وبمختلف المعتميات والبلديات، مشيرا الى احصاء 5193 تزكية الى حد الان بمقرات المعتمديات والمقر المركزي للهيئة دون احتساب البلديات وتخص هذه التزكيات 21 مترشحا محتملا للانتخابات التشريعية تقدم 7 منهم بترشحاتهم الى حد الان