بورصة تونس تنهي معاملاتها الأسبوعية على توازن

اختتم “توننداكس” معاملاته الاسبوعية ببورصة تونس على استقرار في مستوى 7ر821 نقطة ليرفع اداءه منذ بداية السنة بنسبة 3ر15 + بالمائة، حسب شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وكان حجم المعاملات للاسبوع الممتد من 17 الى 21 اكتوبر 2022، معتبرا ليرتقي الى 8ر84 مليون دينار فيما كان سهم “سيرياليس” الاكثر تبادلا مستاثرا بما قدره 57 بالمائة من اجمالي حجم المعاملات بفضل عملية تبادل خمس كتل اسهم بقيمة جملية قدرها 15ر48 مليون دينار. وسجل مع نهاية الاسبوع تقدما بنسبة 5ر3 بالمائة ليدرك سعر 940ر12 دينار .

وعاد افضل اداء الى سهم شركة “سمبار” الذي نما بنسبة 3ر9 بالمائة وسعر 290ٍ31 دينار وسط حجم معاملات شبه منعدم. كما سجل سهم الاتحاد الدولي للبنوك زيادة بنسبة 7ر7 بالمائة وسعر 900ر23 دينار مستحوذا على معاملات بقيم 5ر2 مليون دينار

وفي خانة الانخفاضات كان اسوء اداء من نصيب سهم المغازة العامة الذي تراجع بما قدره 4ر9 بالمائة وسعر 010ر10 دينار، وسجل السهم اداء سلبيا منذ بداية السنة بنسبة 8ر39 بالمائة.

وتقهقر سهم “بولينا” القابضة بنسبة 4ر6 بالمائة وسعر 860ر8 دينار وحجم معاملات بقيمة 116 الف دينار، وحقق السهم منذ بداية السنة بنسبة 6ر19 بالمائة.