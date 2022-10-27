توننداكس يتراجع بشكل طفيف الى مستوى 3ر8170 نقطة وسط تداولات في حدود 2ر3 مليون دينار

تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس بشكل طفيف ، مع اقفال الخميس، الى مستوى 3ر8170 نقطة وسط تداولات في حدود 2ر3 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

واستحوذ سهم شركة المنتوجات الصحية على 792ر0 مليون دينار من اجمالي التداولات وانهي الجلسة على تراجع بنسبة 1ر0 بالمائة الى مستوى 640ر9 دينار.

وتصدر سهم بي هاش للايجار المالي، قائمة الارتفاعات، بنسبة 4 بالمائة ليقفل الجلسة عند سعر 830ر1 دينار في حين حقق سهم الشركة التونسية للاتصالات السلكية واللاسلكية صعودا بنسبة 8ر1 بالمائة ليصل سعره الى 380ر3 دينار.

وتراجع سهم الشركة التونسية للاطارات المطاطية بنسبة 4 بالمائة مدركا مستوى 020ر5 دينار وسط تداولات ضعيفة القيمة في حدود 17 الف دينار.

وخسر سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات، من جانبه، 9ر2 بالمائة من قيمته عند الاقفال لينهي الجلسة على سعر 630ر5 دينار وسط تداولات في حدود 20 الف دينار.

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