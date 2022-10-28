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هام: 15 ألف موطن شغل شاغر في هذه الولاية..

2022/10/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد رئيس الاتحاد الحهوي للصناعة والتجارة عادل تقيّة بالمنستير اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، توفّر 15 ألف موطن شغل شاغر في قطاعي النسيج وقطع غيار السيارات.

وأوضح في تصريح لاذاعة موزاييك أنه جراء حرب اوكرانيا وروسيا اختارت العديد من الشركات في هذين القطاعين التوجّه لتونس للاستثمار وتحديدا في ولاية المنستير، لافتا إلى وجود 9 شركات مختصة في قطاع الغيار توفّر 40 الف موطن شغل.

وتابع تقيّة “من المفارقات أننا نبحث عن يد عاملة لتشغيلها والحال أن نسب البطالة في ارتفاع.. ويمككنا ان ننتدب فورا 10 آلاف يد عاملة في قطاع مكونات السيارات و5 آلاف في قطاع النسيج”.

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