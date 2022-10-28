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الرابطة المحترفة الأولى: حكام الجولة الرابعة

2022/10/28 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:

السبت 29 أكتوبر
المجموعة الأولى :
في ملعب الهادي النيفر باردو
الملعب التونسي – هلال الشابة (14:30س)
الحكم: نعيم حسني
في ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – اتحاد تطاوين (14:30س)
الحكم: وليد المنصري

المجموعة الثانية:
في الملعب البلدي بسليمان
مستقبل سليمان – الاتحاد المنستيري (14:30س)
الحكم: وليد الجريدي

الأحد 30 أكتوبر
المجموعة الثانية:
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش – نجم المتلوي (14:30س)
الحكم: مجدي باللاغة
في ملعب بنقردان
اتحاد بنقردان – الأولمبي الباجي (14:30س)
الحكم: عامر شوشان

يذكر أنّه سيتم تعيين بقية المقابلات في وقت لاحق.

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