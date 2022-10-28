الرابطة المحترفة الأولى: حكام الجولة الرابعة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:

السبت 29 أكتوبر

المجموعة الأولى :

في ملعب الهادي النيفر باردو

الملعب التونسي – هلال الشابة (14:30س)

الحكم: نعيم حسني

في ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة – اتحاد تطاوين (14:30س)

الحكم: وليد المنصري

المجموعة الثانية:

في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان – الاتحاد المنستيري (14:30س)

الحكم: وليد الجريدي

الأحد 30 أكتوبر

المجموعة الثانية:

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش – نجم المتلوي (14:30س)

الحكم: مجدي باللاغة

في ملعب بنقردان

اتحاد بنقردان – الأولمبي الباجي (14:30س)

الحكم: عامر شوشان

يذكر أنّه سيتم تعيين بقية المقابلات في وقت لاحق.