الرابطة المحترفة الأولى: حكام الجولة الرابعة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:
السبت 29 أكتوبر
المجموعة الأولى :
في ملعب الهادي النيفر باردو
الملعب التونسي – هلال الشابة (14:30س)
الحكم: نعيم حسني
في ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – اتحاد تطاوين (14:30س)
الحكم: وليد المنصري
المجموعة الثانية:
في الملعب البلدي بسليمان
مستقبل سليمان – الاتحاد المنستيري (14:30س)
الحكم: وليد الجريدي
الأحد 30 أكتوبر
المجموعة الثانية:
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش – نجم المتلوي (14:30س)
الحكم: مجدي باللاغة
في ملعب بنقردان
اتحاد بنقردان – الأولمبي الباجي (14:30س)
الحكم: عامر شوشان
يذكر أنّه سيتم تعيين بقية المقابلات في وقت لاحق.