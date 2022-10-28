“توننداكس” يقفل تبادلات حصص الأسبوع على ارتفاع

أقفل مؤشر البورصة “توننداكس” تبادلات هذا الأسبوع، الممتد من 24 الى 28 أكتوبر الجاري، على ارتفاع بنسبة 9ر0 بالمائة ليصل الى مستوى 4ر8194 نقطة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”

و بلغ حجم المبادلات خلال الأسبوع الفارط حوالي 3ر46 مليون دينار (م د) بمعدل يومي ناهز 3ر9 م د.

كما شهدت حصص الأسبوع 4 عمليات تبادل في شكل كتل لسهم تأمينات المغربية بقيمة 4ر14 م د

وتصدر سهم “أوفيس بلاست” قائمة الارتفاعات لهذا الاسبوع ليتطور سعره بنسبة 16 بالمائة (450ر1 د)، في حين لم يتجاوز حجم تبادلاته الألف دينار

وارتقى، أيضا، سهم “نيوبادي لاين” بنحو 7ر6 بالمائة (070ر5 د)

في المقابل، تكبد سهم “الكتروستار” أكبر الخسائر للاسبوع، لتتراجع قيمته بنسبة 5ر12 بالمائة (350ر0 د)

وانخفض سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بنسبة 3ر10 بالمائة (590ر5 د) وسط حجم تبادل بلغ 140 ألف دينار

وحقق سهم تامينات المغربية أفضل آداء للأسبوع، بفضل تحقيق تبادلات في شكل كتل، ليناهز حجم التبادل 3ر15 م د. وتطور سعر السهم بنسبة 8ر0 بالمائة (450ر56 د)