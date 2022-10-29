تنبيه لمستعملي هذه الطرقات اليوم..

بمناسبة إفتاح فعاليات الدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية يوم السبت 29 أكتوبر 2022، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تعلم من خلاله أنه تقرر تحجير جولان جميع العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة 14 جانفي ونهج مرسيليا وذلك يوم السبت 29 أكتوبر 2022 بداية من الساعة 16:00 وإلى غاية نهاية الأنشطة.

واكدا الوزارة أنه يمكن استعمال نهج المختار عطية فنهج روما للوصول إلى شارع فرنسا.

هذا وتضع إدارة شرطة المرور جميع إمكانياتها المادية والبشرية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: 71.343.201 – 71.342.787