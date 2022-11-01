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بعد قرار حجب الاعداد: اليعقوبي يلوح بالتصعيد..

2022/11/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعيد اليعقوبي، أنه تم اليوم الثلاثاء عقد هيئة إدارية قطاعية استثنائية للتعليم الثانوي في قبلي على خلفية فشل المفاوضات مع وزارة التربية.

واوضح اليعقوبي في تصريح شمس أف أم أن إجابات وزارة التربية والحكومة بشأن المستحقات المالية المتخلدة بذمتها في اتفاق 2019 وحول المطالب المادية القطاعية والخصوصية للقطاع لا تؤشر على جدية المفاوضات.

ولفت اليعقوبي إلى أنهم حاليا بصدد النفاش حول تقييم المفاوضات وكيفية إنجاح قرار الهيئة الإدارية السابق المتمثل في حجب الأعداد إضافة إلى إمكانية اتخاذ قرارات أخرى داعمة لهذا القرار.

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