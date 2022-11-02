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سعيّد يؤكد في لقائه مع عباس بالجزائر دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة

2022/11/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، محادثة مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في إطار مشاركته في القمة العربية.

وجدد سعيّد التأكيد، في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على وقوف تونس الثابت إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني الباسل في صموده للدفاع عن حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم، رغم محاولات إخراج القضية الفلسطينية من دائرة الاهتمام الدولي والسعي إلى استبطان ثقافة الهزيمة.

من جانبه، استذكر الرئيس الفلسطيني المحطات التاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن ينسى أبدا مواقف تونس المشرّفة قيادة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

كما تناول اللقاء، جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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