اتحاد الشغل يرفع قضية ضد هذه المحامية..#خبر_عاجل

أودع اليوم ثلاثة محامون ينوبون الاتحاد العام التونسي للشغل شكاية ضد المحامية وفاء الشاذلي على إثر نشرها لتدوينات ومقاطع فيديو وتدخّل في إحدى الإذاعات تدّعي فيها امتلاكها لوثائق تثبت تلقّي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل شيكا من دولة الإمارات.

وقد تحوّل المحامون الثلاثة إلى مكتب رئيس فرع تون للمحامين للتاشير عليها بحكم أن الشكاية موجّهة ضدّ محامية وعلى إثر ذلك سيتم إيداعها بالمحكمة الابتدائية بتونس وفق ما ورده موقع الشعب نيوز.

يذكر أن الاتحاد العام اتونسي للشّغل كان قد كذب ادعاءات وفاء الشادلي.