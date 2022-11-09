بعد قرار رفع تحجير السفر على والديها: فريد بن جحا يكشف آخر مستجدات قضية الطفلة “ليندا”..

في متابعة لآخر تطورات قضية طفلة الأربع سنوات ليندا التي وصلت الى ايطاليا على متن قارب حرقة خاصة بعد تأجيل القضاء الايطالي لجلسة يوم أمس حول اعادة الطفلة.

اكد فريد بن جحا الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية اليوم الأربعاء، إنّه تم تأجيل القضية للأسبوع المقبل لأسباب إجرائية، موضحا أن رفع التحجير عن الوالدين في تونس لا علاقة له بقضية الطفلة، لأنّ الأمر يتعلق بقضيتين مختلفتين الاولى وهي قضية الطفلة تحت إشراف قاضي الأسرة بالمنستير، فيما قرار تحجير السفر يتعلق بقضية اجتياز الحدود خلسة، اعتيارا لأن منظم عملية الحرقة في حالة فرار حاليا والمعنيين بالأمر هما الوحيدان اللذان باستطاعتهما التعرف عليه، وفق قوله.

وأفاد بن حجا في تصريح لاذاعة موزاييك انّ الوالدين قاما باستئناف القرار ودائرة الاتهام التي لا علاقة لها بقاضي الأسرة أو القضاء الايطالي رأت أن تحجير السفر في غير محله ورفعته وبالتالي فإن المسارين القضائيين مختلفين .

وقال بن جحا: ”من وجهة نظري لا كناطق باسم محاكم المنستير وصفاقس بل كمختص في حقوق الانسان أرى أن قرار رفع تحجير السفر بصفة غير مباشرة ينفع مؤيدات الدولة التونسية في استرجاع البنت لان القضاء اللإيطالي رفض ارجاعها لان الظروف غير ملائمة للاسقرار النفسي للطفلة واليوم برفع تحجير السفر لم يعد هناك خطر يهدد مصلحتها من أجل العودة للمحيط العائلي” .