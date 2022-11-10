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البطولة الإيطالية: انتر ميلان يفوز على بولونيا ويقفز للمركز الرابع

2022/11/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز انتر ميلان على ضيفه بولونيا، بستة أهداف مقابل هدف، امس الاربعاء، ضمن مباريات البطولة الإيطالية لكرة القدم لحساب الجولة الرابعة عشرة، ليقفز للمركز الرابع في الترتيب العام للمسابقة.

سجل أهداف الانتر كل من فيديريكو ديماركو هدفين في الدقيقتين (36 و49)، وإدين دجيكو (26)، ولاوتارو مارتينيز (42)، هاكان شالهان أوغلو (59) من ركلة جزاء وروبن جوسينس (76)، فيما سجل ليكوغيانيس هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة (22).

ورفع إنتر رصيده إلى (27) نقطة بالمركز الرابع، فيما توقف بولونيا في المركز الثالث عشر برصيد (16) نقطة. ولحساب الجولة ذاتها، تعادل فريق روما مع مضيفه ساسولو بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى (26) نقطة في المركز الخامس، فيما رفع ساسولو رصيده إلى (16) نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز ليتشي على ضيفه أتلانتا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى (12) نقطة في المركز السادس عشر، فيما توقف أتلانتا في المركز الرابع برصيد (27) نقطة. وفاز فيورنتينا على ساليرنيتانا بهدفين مقابل هدف، وتغلب تورينو على سامبدوريا بهدفين دون رد

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