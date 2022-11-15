الكاف: تكثيف المراقبة الاقتصادية وتسجيل197 مخالفة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر

كثفت الإدارة الجهوية للتجارة بالكاف بالتنسيق مع قوات الأمن خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، من عمليات المراقبة الاقتصادية وذلك بهدف التصدي إلى الممارسات المتصلة بالترفيع في الاسعار وخاصة في قطاع الخضر وكذلك الى عمليات الاحتكار والمضاربة التي يلجأ إليها بعض الباعة والتجار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي “وات”

وقال القاسمي أنه تم خلال النصف الأول من شهر نوفمبر القيام ب1520 عملية مراقبة اقتصادية أفضت إلى تسجيل 197 مخالفة تعلقت بالترفيع في الاسعار وعدم أشهارها والفوترة والممارسات الاحتكارية والى حجز 5760 بيضة و 1 فاصل 7 اطنان من الشعير المدعم وتوجيه 15 طنا من الخضر والغلال الى سوق الجملة والمسالك المنظمة، واضاف أنه تم أيضا توفير 60 طنا من مادة البطاطا التعديلية لفائدة مختلف اسواق الجهة

وأكد القاسمي أن عمليات المراقبة مستمرة بمختلف الاسواق الأسبوعية بالجهة بهدف ضمان تطبيق الاسعار القانونية وكذلك للتثبت من ظروف نقل المواد الاستهلاكية الحساسة مع تشديد عمليات المراقبة على المخازن العشوائية ومخازن التبريد من اجل التثبت من حركية المخزون.