عاجل: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القصرين..

ارتفعت حصيلة وفيات حادث المرور الذي جد ظهر اليوم في حدود الواحدة ظهرا على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدية سبيطلة التابعة لولاية القصرين ومعتمدية مغيلة من ولاية سيدي بوزيد، ارتفعت الى 4 حالات وفاة وفق ما افاد به مصدر طبي لاذاعة الجوهرة أف أم.

ومن بين الوفيات رضيع، بينما أصيب 9 أشخاص، تم تحويلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة، من بينهم 4 حالات حالتهم حرجة، بينما وصفت بقية الإصابات بالمستقرة.

هذا وجد الحادث إثر إصطدام بين سيارة اجرة لواج وسيارة إسعاف تابعة للصحة العمومية، وتعود أسباب الحادث الى مجاوزة ممنوعة قام بها سائق سيارة اللواج.