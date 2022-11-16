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سعيد: “الحلّ ليس في التفريط في المؤسسات العمومية..”

2022/11/16 أخبار, المصدر, سياسة

اهتم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله، الاربعاء، وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بملف المنشآت والمؤسسات العمومية، وشدد، في الصدد، على أن “الحلّ ليس في التفريط فيها، بل في إصلاحها ومحاسبة كل من يعمل على تفليسها بغرض التفويت فيها”.
إلى ذلك، جدد رئيس الدولة، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، التأكيد على أنه “لا مجال للتخلي عن الدور الاجتماعي للدولة، لأن الحق في الحياة الكريمة وفي التعليم وفي الصحة وغيرها، هي من الحقوق التي لا تخضع لمعايير الربح والخسارة، ولا يمكن أن توضع في بورصة القيم المنقولة تتقاذفها مقاييس العرض والطلب”، وفق عبارته.
وبحسب البلاغ، تناول لقاء سعيد بالزاهي، “سير عمل الوزارة، وجملة من الملفات الاجتماعية”.

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