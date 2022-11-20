هام: هذه رسالة قيس سعيد لعناصر المنتخب الوطني في الدوحة

أدى كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، زيارة الى المنتخب التونسي لكرة القدم خلال الحصة التدريبية للفريق يوم امس بالدوحة وذلك بحضور وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وبقية اعضاء الوفد التونسي.

وقال دقيش انه يحمل رسالة تشجيع من رئيس الجمهورية قيس سعيد لكامل عناصر المنتخب التونسي ، أكد فيها ثقته في قدرة المنتخب الوطني على تشريف الراية التونسية ، وإسعاد الشعب التونسي .

كما اوضح أن رئيس الجمهورية كلفه بإبلاغ دعمه المتواصل للمنتخب الوطني قصد تقديم أفضل صورة لتونس مذكرا بالمردود والنتائج الحاصلة خلال آخر نسخة من كأس العرب التي أقيمت السنة الماضية في الدوحة .

ويفتتح المنتخب التونسي مشاركته في مونديال قطر 2022 يوم الثلاثاء بملاقاة منتنخب الدنمارك في الجولة الاولى من الدور الاول ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضا منتخبي فرنسل و استراليا.