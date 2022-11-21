في القمة الفرنكوفونية تجارب الجيل الخامس لاتصالات تونس تحقق نجاحا باهرا

على هامش مشاركتها كشريك تكنولوجي في القمة الفرنكوفونية ، قامت اتصالات تونس بتجربة الجيل الخامس من الهاتف الجوال الرقمي 5G مع الحاضرين في القمة.

وواكب السيد نزار بن ناجي ، وزير تكنولوجيات الاتصال خلال زيارته للقرية الفرنكوفونية هذه التجارب التي أجريت على شبكة اتصالات تونس

وحقق هذا الاختبار الذي اجرته اتصالات بالتنسيق مع شريكها اريكسون نجاحا كبيرا ببلوغه اكثر من 2.5 جيغابيت في الثانية.

وهي نتائج تعكس صلابة البنية التحتية الاتصالية للمشغل الوطني اتصالات تونس و مدى قدرته على التحكم في التكنولوجيات الحديثة .