هام: القنوات الناقلة لمباريات المنتخب التونسي في كأس العالم وترددتها..#خبر_عاجل

تفاصيل القبض على شخص محكوم بـ11 سنة سجنا..

عاجل: الرصد الجوي يحذر في نشرة استثنائية..

لوحات منجمية خضراء على سيارات ”الليزينغ”..!

في القمة الفرنكوفونية تجارب الجيل الخامس لاتصالات تونس تحقق نجاحا باهرا

2022/11/21 أهم الأخبار, المصدر, تونس, مجتمع

على هامش مشاركتها كشريك تكنولوجي في القمة الفرنكوفونية ، قامت اتصالات تونس بتجربة الجيل الخامس من الهاتف الجوال الرقمي 5G مع الحاضرين في القمة.

وواكب السيد نزار بن ناجي ، وزير تكنولوجيات الاتصال خلال زيارته للقرية الفرنكوفونية هذه التجارب التي أجريت على شبكة اتصالات تونس

وحقق هذا الاختبار الذي اجرته اتصالات بالتنسيق مع شريكها اريكسون نجاحا كبيرا ببلوغه اكثر من 2.5 جيغابيت في الثانية.

وهي نتائج تعكس صلابة البنية التحتية الاتصالية للمشغل الوطني اتصالات تونس و مدى قدرته على التحكم في التكنولوجيات الحديثة .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn