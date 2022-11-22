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عدد المستكملين للتلقيح ضد كورونا في تونس يتجاوز 6 ملايين و395 ألف شخص إلى حدود الاثنين 21 نوفمبر 2022

2022/11/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تجاوز عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح المضاد لكورونا في تونس 6 ملايين و395 ألف شخص إلى حدود يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022.

وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها الثلاثاء، أن اجمالي الملقحين ضد كوفيد 19 على منصة “ايفاكس” يتوزع إلى أكثر من 4 ملايين و700 ألف شخص تلقوا جرعتين ونحو 1 مليون و695 ألفا تحصلوا على جرعة وحيدة من اللقاح (شخص أصيب سابقا بكوفيد أو لقاح بجرعة واحدة).

وبلغ العدد الاجمالي للتلاقيح المنجزة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتقيح ضد كورونا في مارس 2021 والى حدود يوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري 13 مليونا و280 ألفا و745 تلقيح، خصص منها نحو 1 مليون و274 ألف لقاح للجرعة الثالثة.

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